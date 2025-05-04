«Это неизбежно»: Путин заявил, что верит в примирение России и Украины

Президент Владимир Путин заявил, что у России и без ядерного оружия достаточно сил и возможностей для успешного завершения спецоперации. В интервью журналисту Павлу Зарубину глава государства рассказал, что верит в примирение РФ и Украины, и назвал это «вопросом времени». О чем еще говорил российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Кадры интервью вошли в новый фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который покажут в эфире 4 мая.

О начале спецоперации

К СВО привело «многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России», рассказал Владимир Путин. По его словам, начинать операцию в 2014 году было нереалистично, потому что тогда РФ была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом. Глава государства заявил, что после распада СССР Запад хотел разделить Россию на несколько частей. Путин напомнил свои слова, произнесенные на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году: «Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще» .

«И вот это я хотел донести до наших партнеров, как я говорил тогда, коллег, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России. Но, к сожалению, не было услышано. То есть услышали это все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении», — объяснил президент.

Он объяснил, что Россия ответственно подошла к развитию ситуации.

«Россия одна по сути противостоит всему коллективному Западу. Это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане»,

— добавил глава государства.

При объявлении СВО Путин надеялся на поддержку россиян, но осознавал риски, что реакция может быть и другой.

«Я надеялся именно на это [на поддержку россиян]. Конечно, опасность другого развития событий и другого состояния общества была. В этом смысле риск, конечно, был большой. Я надеялся на то, что реакция общества будет именно такой», — отметил он.

«Когда рядовой гражданин, простой человек начинает осознавать, что он есть в государстве, что от него зависит сегодняшний и завтрашний день, его дети, его семья, его родина и страна, он понимает, что глубинное государство — это он. Он последний рубеж, последняя инстанция», — отметил глава государства.

О мире на Украине

Зарубин поинтересовался у президента, почему Россия сохраняет хладнокровие в ходе спецоперации. Он добавил, что у некоторых россиян возникало желание «шарахнуть» в ответ на удары западным оружием.

«Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки», — объяснил Владимир Путин.

Он добавил, что применять ядерное оружие необходимости не было.

«Надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», — подчеркнул президент.

Он добавил, что примирение с украинской частью русского народа возможно.

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас <…> Это вопрос времени», — предположил Владимир Путин.

Путин неоднократно заявлял, что считает русских и украинцев одним народом. «Никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ», — говорил президент России в 2022 году.

Приглашение к перемирию

В апреле и мае президент объявлял перемирия в зоне проведения спецоперации. Очередное перемирие продлится с 8 по 11 мая и будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью объявленного перемирия проверку готовности Украины к долгосрочному миру.

«Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие — это тест на готовность Украины к миру. И мы, разумеется, будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни», — объяснил он.

По словам Пескова, неготовность Украины «прямо ответить» на предложение России говорит о неонацистской основе властей страны.

Владимир Зеленский предложение о перемирии отверг. Украина настаивает на 30-дневном прекращении огня.

«Безусловное прекращение огня — модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой, желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», — отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина «не может нести ответственности за то, что происходит на территории Российской Федерации», говоря о безопасности мировых лидеров, которые посетят Москву 9 Мая.