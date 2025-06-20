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Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины

Путин заявил, что Россия добивается не капитуляции Украины, а признания реалий
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия не добивается капитуляции Украины. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал глава государства.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

19 июня Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ призвал Украину как можно скорее возобновить переговоры, указав, что Москва «готова решать по стамбульским принципам», предложенным в 2022 году. Он отметил, что условия тогда были намного мягче, чем сейчас, и предупредил, что, если Киев будет медлить, «ситуация может измениться в худшую для них сторону».

Российский лидер также вновь подтвердил, что цель специальной военной операции (СВО) в демилитаризации Украины, то есть устранении угрозы возможности ударов по России в будущем. Он подчеркнул, что задача — не просто завершить конфликт сейчас, но найти перспективное решение, исключающее повторение подобных ситуаций.

Ранее Путин назвал главное условие для завершения конфликта на Украине.

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