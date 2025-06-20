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Немецкий политик призвал Мерца позвонить Путину

Bild: Вагенкнехт призвала Мерца позвонить Путину и посетить Москву
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Annegret Hilse/Reuters

Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца позвонить президенту России Владимиру Путину, а также предложить приехать в Москву. Об этом пишет газета Bild.

Российский лидер в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что готов к контактам с федеральным канцлером Германии. Путин отметил, что Мерц может позвонить.

«Он (Мерц. — «Газета.Ru») должен принять предложение о разговоре и позвонить Путину», — приводит издание слова главы партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ).

По мнению Вагенкнехт, Мерц должен выступить с предложением посетить с визитом Москву, подчеркнув, что слово теперь за канцлером.

До этого Мерц заявил о готовности к диалогу с Путиным для обсуждения инициативы Запада о 30-дневном перемирии с Украиной. Это заявление было сделано 10 мая в ходе визита главы немецкого правительства в Киев. Однако Мерц так и не позвонил.

В свою очередь глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия «стала немного честнее» с союзниками и вместе с ними готова признать, что поражения России в конфликте с Украиной достичь невозможно. По его мнению, грядущее урегулирование украинского кризиса путем переговоров можно было спрогнозировать с самого начала, но для Европы важно, чтобы решение об этом было принято Киевом самостоятельно, без давления извне.

Ранее Путин оценил экономическую ситуацию в Германии.

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