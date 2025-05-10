Мерц надеется созвониться с Путиным после визита в Киев

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности к диалогу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для обсуждения инициативы Запада о 30-дневном перемирии с Украиной. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZDF, которое состоялось в рамках его визита в Киев.

«Если представится такая возможность, я это сделаю», — заявил Мерц.

При этом он подчеркнул, что такой разговор будет проходить в координации со всеми европейскими партнерами, поскольку страны ЕС говорят единым голосом. Кроме того, он готов действовать в согласовании с президентом США, «если до этого дойдет».

10 мая в Киеве встретились представители так называемой «коалиции желающих». В столицу Украины съехались делегации высокопоставленных европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Польши Дональда Туска. По итогам переговоров министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева и его союзников к установлению полного и безусловного прекращения огня, длительностью не менее 30 дней, которое должно вступить в силу в понедельник, 12 мая.

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