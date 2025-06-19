Путин оценил экономическую ситуацию в Германии

Экономика Германии балансирует на грани рецессии. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках встречи с представителями информагентств, трансляцию которой ведет платформа «Смотрим».

Он подчеркнул, что Германия является ведущей экономикой Евросоюза, которая балансирует на грани рецессии.

Путин выразил непонимание, почему Берлин отказался от использования российских энергоносителей.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступления российского лидера.

До этого Путин заявил, что готов к контактам с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Президент России подчеркнул, что канцлер может позвонить ему.

23 мая британское издание Financial Times сообщило, что Мерц «активно поддерживает» предложенный Евросоюзом запрет на эксплуатацию «Северных потоков», чтобы помешать России и США возобновить газовое сообщение РФ с Европой.

22 мая канцлер Германии заявил, что Берлин готов обеспечивать безопасность Литвы.

Ранее в ФРГ заявили, что не видят причин для диалога с Россией.