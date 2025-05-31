«Мы стали немного честнее». В Германии решили, что победить Россию невозможно

Вадефуль: Германия больше не ждет поражения России в конфликте с Украиной

Германия «стала немного честнее» с союзниками и вместе с ними готова признать, что поражения России в конфликте с Украиной достичь невозможно. Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. По его мнению, грядущее урегулирование украинского кризиса путем переговоров можно было спрогнозировать с самого начала, но для Европы важно, чтобы решение об этом было принято Киевом самостоятельно, без давления извне. На откровения главы германского МИД уже отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, назвавший его «упырем».

Полного поражения и капитуляции России как страны, обладающей ядерным оружием, в конфликте с Украиной ожидать невозможно, и Германия готова признать это. Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Разговор проходил на борту самолета на обратном пути из Вашингтона, где Вадефуль встречался со своим коллегой госсекретарем США Марко Рубио.

«В этом смысле мы теперь стали немного честнее друг с другом. В то же время Украина успешно противостоит агрессии России. Таким образом, у нее есть все шансы выйти из конфликта в сильной переговорной позиции», — заявил он.

Вадефуль также заявил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп вскоре изменит свою примирительную позицию относительно украинского кризиса, присоединится к европейцам и усилит давление на Россию.

По его словам, пакет санкций республиканского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о 500%-ных вторичных пошлинах для стран, закупающих российские энергоносители, был составлен с одобрения Трампа.

«Он сам неоднократно объявлял о санкциях, а теперь выражает свое недовольство Путиным. Я не могу представить, чтобы он оставил это дело без внимания», — сказал Вадефуль.

Но даже если этого не случится, а американские поставки Украине вовсе прекратятся — это «высвободит новые силы в Европе», которая возьмет помощь Киеву на себя.

«Мы не должны переоценивать российскую военную машину. В конце концов, она уже три года пытается достичь цели, которую Путин хотел достичь всего за несколько дней», — сказал глава немецкого МИД.

На вопрос о том, находится ли Германия в состоянии гибридной войны с Россией, Вадефуль ответил, что он «избегал бы термина «война», но мы больше не находимся в явной мирной ситуации».

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Что сказал Медведев

На интервью Иоганна Вадефуля отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Упырь по имени Вадефуль говорит, что он больше не ожидает полного поражения России из-за ее ядерного арсенала. Однако мы с нетерпением ждем экономического краха Германии из-за ее глупой политики», — написал он в соцсети Х.

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Ужесточение позиции ФРГ

После смены правительства ФРГ и утверждения в должности нового канцлера Фридриха Мерца риторика Германии относительно конфликта на Украине поменялась в сторону ужесточения. В частности, обсуждается возможность поставок Киеву крылатых ракет Taurus или организации их сборки на территории Украины — хотя четкой позиции по этому поводу Мерц так и не высказал. Кроме того, стало известно, что Германия выделит 400 млн на производство дальнобойных беспилотников также на территории Украины.

Это вызвало негативную реакцию со стороны России.

«‎Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие»‎, — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Постпред России при ООН Василий Небензя также отметил, что Москва готова рассмотреть любые варианты ответных мер в отношении Германии, если Берлин решится передать ВСУ крылатые ракеты Taurus.

«И отверточная сборка Taurus, как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», — подчеркнул он.