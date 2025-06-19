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Президент России заявил, что открыт для контактов с канцлером ФРГ

Путин: Мерц может позвонить, Россия открыта для контактов
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IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент России Владимир Путин готов к контактам с с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом российский лидер заявил во время встречи с представителями информационных агентств.

По словам Путина, глава правительства ФРГ может позвонить, Россия открыта для контактов.

Президент РФ проводит встречу с представителями западных СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — онлайн-трансляция «Газеты.Ru».

23 мая британское издание Financial Times сообщило, что Мерц «активно поддерживает» предложенный Евро обзом запрет на эксплуатацию «Северных потоков», чтобы помешать России и США возобновить газовое сообщение РФ с Европой.

22 мая канцлер Германии заявил, что Берлин готов обеспечивать безопасность Литвы.

Ранее Медведев назвал Мерца «последышем воевавших в Вермахте родственников».

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