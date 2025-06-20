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Путин заявил о необходимости создания новой модели развития мира

Путин: в мире нужно построить новую модель развития без неоколониализма

В настоящее время в мире нужно построить новую модель развития, которая не будет включать в себя принципы неоколониализма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый золотой миллиард выкачивает ресурсы остальных государств, в интересах узкого круга так называемых элит», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сегодня глобальные вызовы требуют глобального ответа. По словам российского лидера, в одиночку их не решить. В решении подобных вопросов помогут только совместные действия в рамках таких организаций, как БРИКС, отметил президент РФ.

Помимо этого, глава государства подчеркнул, что старые механизмы глобализации уже изжили себя и дескридитировали.

Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал о росте доли стран БРИКС в мировой экономике.

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ПМЭФ – 2025
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