В Кремле пообещали рассмотреть идею награды водителям, помешавшим атаке БПЛА

Кремль рассмотрит предложение наградить водителей, которые предпринимали попытки предотвратить атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), если такое предложение поступит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Нет, честно говоря, в Кремль не поступали. Ну здесь нужно рассмотреть. Если поступят, конечно, они будут рассмотрены», — заявил официальный представитель Кремля.

1 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке украинских БПЛА. Дроны вылетали из фуры в поселке Средний Усольского района. На месте ЧП работали экстренные службы, грузовик, по словам главы региона, был блокирован и уничтожен.

Сообщалось также, что местные жители предпринимали попытки сбить дроны камнями, из ружей были сбиты пять БПЛА.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, а также в Рязанской и Амурской областях.

По информации оборонного ведомства, все атаки Киева на аэродромы в указанных регионах были отражены. Что касается возгораний, которые произошли в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, они были ликвидированы, пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области наградят жителей, которые пытались сбить дроны.