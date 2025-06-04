На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле пообещали рассмотреть идею награды водителям, помешавшим атаке БПЛА

Песков: Кремль рассмотрит идею награды водителям, которые помешали атаке БПЛА
close
Roman Naumov/Global Look Press

Кремль рассмотрит предложение наградить водителей, которые предпринимали попытки предотвратить атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), если такое предложение поступит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Нет, честно говоря, в Кремль не поступали. Ну здесь нужно рассмотреть. Если поступят, конечно, они будут рассмотрены», — заявил официальный представитель Кремля.

1 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке украинских БПЛА. Дроны вылетали из фуры в поселке Средний Усольского района. На месте ЧП работали экстренные службы, грузовик, по словам главы региона, был блокирован и уничтожен.

Сообщалось также, что местные жители предпринимали попытки сбить дроны камнями, из ружей были сбиты пять БПЛА.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, а также в Рязанской и Амурской областях.

По информации оборонного ведомства, все атаки Киева на аэродромы в указанных регионах были отражены. Что касается возгораний, которые произошли в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, они были ликвидированы, пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области наградят жителей, которые пытались сбить дроны.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами