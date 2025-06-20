Путин предложил извлекать ценные компоненты из промышленных отходов

Путин: стоит подумать о проектах по извлечению ценных компонентов из отходов

Необходимо проработать возможность запуска проектов, направленных на извлечение ценных компонентов из промышленных отходов, заявил в ходе пленарного заседания ПМЭФ президент России Владимир Путин.

«Предлагаю подумать о запуске специальных проектов, чтобы извлечь ценные компоненты из этих отходов. Технологии на этот счет имеются, нужно их использовать», — сказал глава государства.

Он отметил, что за десятилетия в РФ накопились миллионы тонн отходов как от промышленных, так и от горнодобывающих предприятий. Многие из них вредят людям и природе, заметил президент.

В ходе выступления российский лидер также отметил, что в стране растет занятость в обрабатывающей промышленности и информационных технологиях. При этом он заметил, что в обеспечивающих отраслях — в торговле, государственном управлении и финансах, — занятость обоснованно сокращается.

По его словам, власти будут стимулировать создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда.

20 июня Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин призвал Госдуму РФ в короткие сроки улучшить трудовое законодательство.