Путин: нельзя допустить стагнации и рецессии в экономике РФ

Президент России Владимир Путин призвал не допустить стагнации и рецессии в российской экономике.

«Некоторые специалисты и эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить», — сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, ВВП России ежегодно растет на 4%. При этом за первые четыре месяца 2025 года рост российского ВВП составил 1,5%, отметил Путин.

Он подчеркнул, что важнейшей задачей на текущий год является переход российской экономики к сбалансированному росту.

До этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые аспекты текущей модели экономического роста в России уже не работают и требуется поиск новых подходов.

При этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в российской экономике «по цифрам» наблюдается охлаждение, а по индикаторам она находится на грани перехода в рецессию.

Ранее Путин раскрыл уровень годовой инфляции в России в июне.