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Набиуллина заявила об исчерпании моделей экономического роста в России

Набиуллина: ряд моделей экономического роста в России себя исчерпал
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Некоторые аспекты текущей модели экономического роста в России уже не работают, и требуется поиск новых подходов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сейчас, когда Максим Станиславович [Орешкин, замглавы администрации президента РФ. — «Газета.Ru»] говорил о исчерпанности предыдущей модели экономического роста, я здесь с ним тоже согласна… нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны. Нам надо думать о некоторой новой модели роста», — сказала глава ЦБ, выступая на форуме.

Ранее Орешкин заявил, что действующая модель роста перестала обеспечивать устойчивое развитие российской экономики.

Министр экономического развития Максим Решетников также подчеркнул необходимость пересмотра подходов к действующей модели.

«Модель роста надо менять, но без революций», — отметил Орешкин.

В то же время министр финансов Антон Силуанов поспорил с ними, подчеркнув, что действующая модель экономического роста в России работает.

ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня. Орешкин отметил, что в этом году ПМЭФ проходит на фоне заметных событий в мире, и этой повестке на форуме будет уделено много времени.

Ранее стартовала деловая программа Петербургского международного экономического форума.

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