Решетников заявил, что российская экономика стоит на грани рецессии

В российской экономике «по цифрам» наблюдается охлаждение, а по индикаторам она находится на грани перехода в рецессию, заявил министр экономического развития Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам, мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию», — подчеркнул Решетников.

Министр отметил, что в дальнейшем «все зависит от нас».

С ним согласились глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов. Набиуллина отметила, что российская экономика сейчас выходит из стадии перегрева. А Силуанов назвал ситуацию «похолоданием», отметив, что «за ним всегда приходит лето».

Охлаждение экономики — это замедление темпов экономического роста после периода ускоренного восстановления или перегрева. Проще говоря, экономика растет все медленнее, несмотря на то, что еще недавно показывала хорошие результаты. Это может быть намеренным (как мера регулирования) или естественным (из-за внутренних ограничений). Охлаждение экономики означает снижение темпов роста ВВП, замедление промышленного производства, сокращение потребительской активности — россияне меньше тратят, падение инвестиций в бизнес и инфраструктуру, осторожность бизнеса в найме и расширении.

Рецессия — это когда экономика два квартала подряд не растет, а сокращается. В это время падает ВВП, закрываются предприятия, растет безработица, снижается спрос на товары и услуги, падают инвестиции и доходы населения.

Ранее Набиуллина заявила об исчерпании моделей экономического роста в России.