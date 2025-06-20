Путин перед заседанием ПМЭФ провел международную встречу

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с советником короля Бахрейна по национальной безопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой. Об этом сообщает ТАСС.

Темой разговора стало обострение на Ближнем Востоке. Советник короля непосредственно занимается в Бахрейне аспектами кризиса на Ближнем Востоке, заявлял помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин во время встречи отметил, что Россия с тревогой следит за эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Данная встреча состоялась непосредственно перед пленарной сессией ПМЭФ, на которой будет выступать Путин.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной и представляет опасность не только для самого региона, но и для всего мира.

Ранее Песков рассказал о мерах безопасности на ПМЭФ-2025.