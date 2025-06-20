Песков предупредил об опасности обострения на Ближнем Востоке для всего мира

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной и представляет опасность не только для самого региона, но и для всего мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News.

Он отметил, что наращивание числа сторон, вовлеченных в конфликт, может лишь усугубить обстановку. По его словам, это приведет к новому витку конфронтации и дальнейшему росту напряженности.

До этого стало известно, что высокопоставленные чиновники США начали подготовку к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Отмечается, что обсуждаются потенциальные планы нанесения удара уже в предстоящие выходные.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.