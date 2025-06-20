Песков рассказал о мерах безопасности на ПМЭФ-2025

Меры безопасности на Петербургском международном экономическом форуме максимальные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Что касается мер безопасности — они максимальные. Мы знаем, с кем мы имеем дело: мы имеем дело с режимом, который пускает под откос гражданские поезда с гражданским населением», — сказал он.

Песков напомнил, что возможные отключения мобильной связи связаны с целью обеспечить безопасность жителей города и участников ПМЭФ любой ценой.

До этого Песков заявил, что выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет объемным и содержательным. Также ожидаются речи участников форума из Индонезии, Бахрейна и Китая. Песков отметил, что после основных выступлений состоится сессия вопросов и ответов, которая, как правило, проходит активно и поднимает широкий круг тем. Выступление Путина состоится 20 июня.

Ранее Путин назвал главного гостя ПМЭФ-2025.