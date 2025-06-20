Песков сообщил о контактах спецслужб России и США

Песков: спецслужбы РФ и США находятся в контакте

Российско-американское взаимодействие отдельно ведется по линии спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Есть, конечно, общение по линии наших соответствующих служб. Это отдельный трек, он такой, достаточно чувствительный, поэтому это отдельный совсем процесс», — заявил он.

Еще в конце мая Песков заявлял о сотрудничестве российских и американских спецслужб по вопросам безопасности.

Тогда он заявил, что РФ и США фактически находятся в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние.

Кроме того РФ продолжает контакты с представителями спецслужб Ирана и Израиля на фоне развития военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Песков прокомментировал возможное применение США ядерного оружия.