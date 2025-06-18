Нарышкин сообщил, что РФ находится в контакте с представителями спецслужб Ирана и Израиля

Нарышкин: Россия на связи со спецслужбами как Ирана, так и Израиля

Россия контактирует с представителями спецслужб Ирана и Израиля. Такое заявление сделал руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его слова передает ТАСС.

«Мы в контакте с объектом и одной, и другой стороны конфликта — с особыми специальными разведывательными службами и Ираном, и Израилем», — сказал глава Службы.

Утром 18 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за последние часы более 50 израильских истребителей совершили серию атак на военные производственные объекты в районе Тегерана. Были атакованы объект по производству центрифуг, объекты по производству оружия.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Ранее верховный лидер Ирана двумя словами анонсировал новую фазу конфликта с Израилем.