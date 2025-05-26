В Кремле рассказали о сотрудничестве спецслужб РФ и США

Песков: контакты по линии спецслужб России и США имеются

Москва и Вашингтон имеют контакты по линии спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что говорить о масштабном сотрудничестве по самым разным аспектам обеспечения безопасности пока не приходится.

По его словам, РФ и США фактически находятся в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние.

Также Песков прокомментировал реакцию американского лидера Дональда Трампа на воздушные удары РФ по Украине. Пресс-секретарь уточнил, что они являются ответом на атаки Киева по российским объектам.

До этого представитель Кремля рассказал, что работа над меморандумом по урегулированию конфликта на Украине продолжается. Песков отметил, что это серьезный проект, который требует тщательной выверки и подготовки.

Ранее стало известно, что спецслужбы Украины стали чаще применять мессенджеры для вербовок.