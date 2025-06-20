В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Трампом

Песков: Путин и Трамп согласны, что их встреча в перспективе будет необходима

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сходятся во мнении о необходимости их встречи в перспективе, передает ТАСС.

«Субстанция по урегулированию настолько сложная и состоит из такого количества нюансов, что сначала должна быть выполнена домашняя работа на экспертном уровне», — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, оба президента считают встречу необходимой для «фиксации таких итоговых работ».

До этого пресс-секретарь российского лидера заявил, что встреча двух лидеров будет полезна, но только в случае хорошей подготовки. По его словам, предстоящим переговорам должна предшествовать большая экспертная работа, но она пока не ведется.

По словам Пескова, пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США.

16 июня встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе американской стороны. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее Песков назвал условие для встречи Путина с Трампом и Зеленским.