Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина вскоре может исчезнуть или превратиться в «несколько марионеток». Публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Впереди самые темные времена. Мы не имеем большого союзника: РФ, США, Китай, дезинтегрированная Европа — мы сейчас ничьи. Взрослая жизнь юной страны. Новые союзы. Ситуативные, постоянные. Это один из ключевых моментов формирования государственности. Мы можем исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток», — написала Безуглая.

По ее словам, на международных площадках глава государства Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак сделали очень многое, чтобы «вывести Украину в другую лигу», однако во внутренней политике такого не происходит.

До этого президент России Владимир Путин во время разговора с главами международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2025 заявил, что ситуация для Украины может ухудшиться, если она не захочет садиться за стол переговоров и договариваться.

Глава государства отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Украиной. По его словам, диалог необходим для предотвращения дальнейшей эскалации. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в завершении конфликта — как можно скорее и желательно мирным путем.

Ранее Ермак раскрыл, чего Украина ждет от предстоящего саммита НАТО.