На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной

МО РФ: группа российских военных возвращена с подконтрольной Украине территории

Группа военных Вооруженных сил России возвращена с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что обмен состоялся 19 июня в соответствии с договоренностями РФ и Украины, которые были достигнуты 2 июня в Стамбуле.

«Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве.

Российские военные сейчас находятся в Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

По данным министерства, всех российских военных доставят для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

14 июня между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей.

В тот же день РИА Новости со ссылкой на источник в российской переговорной группе писало, что Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены ранеными.

Ранее боец из Бурятии вывел из окружения десять срочников, а сам попал в плен.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами