Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной

Группа военных Вооруженных сил России возвращена с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что обмен состоялся 19 июня в соответствии с договоренностями РФ и Украины, которые были достигнуты 2 июня в Стамбуле.

«Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве.

Российские военные сейчас находятся в Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

По данным министерства, всех российских военных доставят для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

14 июня между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей.

В тот же день РИА Новости со ссылкой на источник в российской переговорной группе писало, что Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены ранеными.

Ранее боец из Бурятии вывел из окружения десять срочников, а сам попал в плен.