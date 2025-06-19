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Зеленский назвал сроки завершения конфликта на Украине

Зеленский: конфликт на Украине должен завершиться до конца срока Трампа
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине должен завершиться до конца президентского срока главы Белого дома Дональда Трампа, то есть до 2029 года. Его видеообращение опубликовано в Telegram.

«Я очень рассчитываю на его помощь», — сказал он.

До этого Зеленский подтвердил обмен пленными с Россией. Он добавил, что Украина продолжает работать над дальнейшими обменами до тех пор, пока в страну не удастся вернуть всех пленных.

19 июня Минобороны России сообщило об обмене военнопленными. Появились кадры возвращения российских солдат. Обмен выполнен в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.

14 июня между РФ и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. Их также доставили в Белоруссию, а уже оттуда — в РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее Путин рассказал Трампу о ходе обмена пленными с Украиной.

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