Зеленский назвал сроки завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине должен завершиться до конца президентского срока главы Белого дома Дональда Трампа, то есть до 2029 года. Его видеообращение опубликовано в Telegram.

«Я очень рассчитываю на его помощь», — сказал он.

До этого Зеленский подтвердил обмен пленными с Россией. Он добавил, что Украина продолжает работать над дальнейшими обменами до тех пор, пока в страну не удастся вернуть всех пленных.

19 июня Минобороны России сообщило об обмене военнопленными. Появились кадры возвращения российских солдат. Обмен выполнен в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.

14 июня между РФ и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. Их также доставили в Белоруссию, а уже оттуда — в РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее Путин рассказал Трампу о ходе обмена пленными с Украиной.