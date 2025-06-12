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В Раде обратились к Путину

Депутат Рады Дмитрук призвал Путина признать Зеленского террористом
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук призвал президента России Владимира Путина признать главу Украины Владимира Зеленского террористом. С соответствующим обращением парламентарий выступил в эфире своего YouTube-канала.

«Обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и лидерам других государств с тем, чтобы Зеленского признать террористом, членов его группы, ближайшее окружение признать террористической организацией и, соответственно, использовать все методы, доступные и возможные, для борьбы с террористической организацией и с этим террористом», — сказал Дмитрук.

Он отметил, что лидер Украины проводит террор в отношении граждан своей страны, проводит террористические акты на территориях РФ, украинского государства и стран Европейского союза. По словам депутата, если не остановить Зеленского сейчас, его террористическая деятельность будет развиваться по всему миру.

6 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский сделал терроризм государственной идеологией Украины. Он подчеркнул, что именно украинский президент несет персональную ответственность за теракты, совершенные Украиной против мирных жителей России.

Ранее в Совфеде допустили, что режим Зеленского признают террористическим.

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