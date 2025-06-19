Песков дал оценку переговорам с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью «Известиям», что украинское руководство — не самый лучший собеседник для переговоров.

«Киевский режим, скажем так, как визави для переговоров так себе, доверять ему нельзя», — сказал Песков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, несмотря на это, приоритетным для президента РФ Владимира Путина является решение всех проблем и достижение поставленных целей мирными путями, о чем он неоднократно заявлял.

ПМЭФ проходит 18-21 июня. Главная тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Пленарное заседание с участием президента России состоится 20 июня.

До этого на встрече с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума Путин заявил о готовности России к переговорам с украинской стороной, но поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве. Российский лидер также предостерег Германию от поставок крылатых ракет Taurus, рассказал о контактах с Соединенными Штатами, поддержке со стороны Китая. Среди прочего глава государства подчеркнул, что Россия наступает по всей линии фронта. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Песков обратился с призывом к Украине.