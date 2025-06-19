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Песков рассказал о планах Путина на зарубежные поездки

Песков: во второй половине года у Путина запланирован ряд зарубежных визитов
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Во второй половине 2025 года у президента России Владимира Путина запланирован целый ряд зарубежных визитов. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

«‎У президента запланирован уже на вторую половину года целый ряд зарубежных визитов», — сказал представитель Кремля.

В мае министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что Лига арабских государств (ЛАГ) обсудит предложение президента России об участии в российско-арабском саммите и, скорее всего, одобрит его.

В этот же день Путин пригласил лидеров и генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) для участия в первом российско-арабском саммите, запланированном на 15 октября и который пройдет в России. В своем обращении Путин подчеркнул намерение России продолжать развитие конструктивного диалога с ЛАГ, а также укреплять дружественные связи со всеми государствами-членами организации.

В конце апреля Путин на встрече с оманским султаном Хейсамом бен Тариком аль Саидом заявил, что Москва хочет в этом году провести совместный саммит с арабскими странами.

Ранее композитор Зацепин пригласил Путина на свой столетний юбилей в 2026 году.

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