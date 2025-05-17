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Путин анонсировал первый российско-арабский саммит

Путин пригласил лидеров ЛАГ на первый российско-арабский саммит 15 октября
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров и генерального секретаря Лиги арабских государств к участию в I российско-арабском саммите, который пройдет 15 октября на российской территории. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что Россия намерена и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми ее членами.

«В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября», — говорится в телеграмме.

Российский лидер выразил уверенность, что предстоящая встреча позволит упрочить взаимовыгодное многоплановое сотрудничество между странами, поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

22 апреля Путин на встрече с оманским султаном Хейсамом бен Тариком аль Саидом заявил, что Россия хочет в этом году провести совместный саммит с арабскими странами.

Ранее сообщалось, что страны ЛАГ потребуют прекращения войны в Газе.

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