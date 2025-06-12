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Российский композитор пригласил Путина на свой 100-летний юбилей

Композитор Зацепин пригласил Путина на свой столетний юбилей в 2026 году
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Народный артист России, композитор Александр Зацепин пригласил президента РФ Владимира Путина на свой 100-летний юбилей в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости.

Сегодня, в День России, 99-летний Зацепин получил из рук российского лидера награду Героя труда.

«Я вас приглашаю на мой юбилей столетний в Кремле на следующий год 10 марта», — сказал композитор Путину на церемонии награждения.

Также на мероприятии Зацепин сообщил, что за прошедший год он написал музыку для четырех мюзиклов и балета. Композитор выразил надежду, что напишет еще несколько произведений для своего нового театра.

Александр Зацепин — автор музыки к более чем 100 фильмам. В 1970-х годах он создал несколько песен для Аллы Пугачевой, которые стали хитами: «До свиданья, лето», «Любовь одна виновата», «Волшебник-недоучка», «Этот мир придуман не нами», «Куда уходит детство?» и другие.

10 марта Зацепин осудил артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции на Украине. Он признался, что относится негативно ко всем россиянам, которые решили уехать насовсем после начала СВО. По мнению композитора, людям следует оставаться в России, чтобы своей деятельностью помогать ей развиваться.

3 марта Путин присвоил Зацепину звание Героя труда РФ «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Ранее Зацепин рассказал о своей молодой избраннице.

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