ЛАГ рассмотрит приглашение Путина на российско-арабский саммит

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что Лига арабских государств (ЛАГ) обсудит предложение президента России Владимира Путина об участии в российско-арабском саммите и, скорее всего, одобрит его. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Что касается российско-арабского саммита, то есть предложение провести его в октябре в России. Этот вопрос будет изучен. Я думаю, что будет дано согласие на его проведение», — заявил Хусейн на пресс-конференции в Багдаде, которая состоялась после завершения саммита ЛАГ в субботу.

Сегодня Владимир Путин пригласил лидеров и генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) для участия в первом российско-арабском саммите, запланированном на 15 октября и который пройдет в России. В своем обращении Путин подчеркнул намерение России продолжать развитие конструктивного диалога с ЛАГ, а также укреплять дружественные связи со всеми государствами-членами организации.

В конце апреля Путин на встрече с оманским султаном Хейсамом бен Тариком аль Саидом заявил, что Москва хочет в этом году провести совместный саммит с арабскими странами.

Ранее сообщалось, что страны ЛАГ потребуют прекращения войны в Газе.