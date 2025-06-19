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На Западе назвали главный ответ Путина на встрече с зарубежными журналистами

EFE: ответ Владимира Путина по Ирану стал главным на встрече со СМИ
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе заявил РИА Новости, что ответ президента РФ Владимира Путина по Ирану стал главным на встрече с представителями международных информагентств.

«С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России», — поделился Минготе.

По его словам, несмотря на лаконичность ответов, они были интересными.

До этого Путин на встрече с руководителями мировых СМИ заявил, что Россия предлагала Ирану сотрудничество в области систем противовоздушной обороны, но не получила заинтересованности от партнеров.

Путин при этом подчеркнул, что отношения России и Ирана являются добрыми и доверительными. Говоря об иранско-израильском конфликте, российский лидер категорически отказался обсуждать сценарий возможного устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил планы нападения на Иран.

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