На Западе назвали главный ответ Путина на встрече с зарубежными журналистами

EFE: ответ Владимира Путина по Ирану стал главным на встрече со СМИ

Директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе заявил РИА Новости, что ответ президента РФ Владимира Путина по Ирану стал главным на встрече с представителями международных информагентств.

«С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России», — поделился Минготе.

По его словам, несмотря на лаконичность ответов, они были интересными.

До этого Путин на встрече с руководителями мировых СМИ заявил, что Россия предлагала Ирану сотрудничество в области систем противовоздушной обороны, но не получила заинтересованности от партнеров.

Путин при этом подчеркнул, что отношения России и Ирана являются добрыми и доверительными. Говоря об иранско-израильском конфликте, российский лидер категорически отказался обсуждать сценарий возможного устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил планы нападения на Иран.