На Западе назвали главный ответ Путина на встрече с зарубежными журналистами

Директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе заявил РИА Новости, что ответ президента РФ Владимира Путина по Ирану стал главным на встрече с представителями международных информагентств.
«С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России», — поделился Минготе.
По его словам, несмотря на лаконичность ответов, они были интересными.
До этого Путин на встрече с руководителями мировых СМИ заявил, что Россия предлагала Ирану сотрудничество в области систем противовоздушной обороны, но не получила заинтересованности от партнеров.
Путин при этом подчеркнул, что отношения России и Ирана являются добрыми и доверительными. Говоря об иранско-израильском конфликте, российский лидер категорически отказался обсуждать сценарий возможного устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ранее сообщалось, что Трамп одобрил планы нападения на Иран.