Путин заявил, что Иран не проявил интереса к совместной работе в области ПВО

Путин: Иран не проявил интереса к совместным проектам в сфере ПВО с Россией

Россия предлагала Ирану сотрудничество в области систем противовоздушной обороны, но не получила заинтересованности от партнеров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых СМИ, трансляция велась на платформе «Смотрим».

«Мы когда-то предлагали поработать в сфере ПВО. Но большого интереса партнеры тогда не проявили», — сказал президент.

Путин при этом подчеркнул, что отношения России и Ирана являются добрыми и доверительными. Говоря об иранско-израильском конфликте, российский лидер категорически отказался обсуждать сценарий возможного устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

На встрече с журналистами в рамках ПМЭФ Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с украинской стороной, но поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве. Президент также предостерег Германию от поставок крылатых ракет Taurus, рассказал о контактах с Соединенными Штатами, поддержке со стороны Китая и подчеркнул, что Россия наступает по всей линии фронта. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Путин процитировал Иисуса Христа, отвечая на вопрос о своих ошибках.