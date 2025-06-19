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Путин не хочет обсуждать возможность уничтожения Хаменеи

Путин отказался обсуждать гипотетическое устранение лидера Ирана Хаменеи
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AP

Президент Владимир Путин категорически отказался обсуждать сценарий возможного устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом российский лидер заявил на встрече с иностранными журналистами, трансляция доступна на платформе «Смотрим».

«Я даже обсуждать такую возможность не желаю. Не хочу. Это будет самым правильным ответом», — сказал Путин, комментируя соответствующий вопрос.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил планы нападения на Иран.

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