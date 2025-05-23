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Мерц поддержал идею ЕС запретить эксплуатацию «Северных потоков»

FT: Мерц активно поддерживает запрет на использование «Северных потоков»
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Jens Büttner/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц «активно поддерживает» предложенный ЕС запрет на эксплуатацию «Северных потоков». Об этом пишет британское издание Financial Times.

«Мерц «активно» поддерживает предложенный ЕС запрет на использование газопроводов «Северный поток», соединяющих Россию с Германией, в попытке пресечь любые попытки США и России возобновить газовое сообщение», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, правительство Мерца заявило, что поддерживает запрет в рамках предстоящего пакета санкций Европейского союза против России.

По словам источников FT, опубликованные в марте изданием сообщения о том, что якобы «связанные с Кремлем» российские и американские бизнесмены стремятся возобновить работу трубопроводов, побудили Мерца начать переговоры с официальными лицами в Берлине и Брюсселе о том, как предотвратить это.

В марте FT писала, что Маттиас Варниг ,«близкий друг» президента России Владимира Путина, разрабатывает проект по перезапуску «Северного потока – 2».

Как отметили источники FT, план Варнига включал в себя работу с командой новой администрации президента США через американских бизнесменов в рамках закулисных усилий по содействию прекращению конфликта на Украине. Речь также, пишет издание, идет об углублении экономических связей России и США.

Ранее в Европе оценили перспективу перезапуска «Северного потока».

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