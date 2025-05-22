Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер по-прежнему позитивно оценивает проект «Северный поток — 2» и в целом считает правильным, что Германия делала ставку на поставки газа из РФ. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на письмо бывшего главы правительства ФРГ депутатам федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

«Позвольте мне начать с моей позиции по газопроводу «Северный поток — 2», которая была и по-прежнему является положительной», — говорится в обращении Шредера.

Далее экс-канцлер пишет, что Германии всегда требовалась дешевая электроэнергия, чтобы оставаться конкурентоспособной. По его словам, только в этом случае благосостояние страны «может сохраняться и увеличиваться», считает Шредер.

22 мая французский политик Флориан Филиппо заявил, что 18-й пакет санкций ЕС против России приведет к «окончательному разрушению» газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Он добавил, что новые ограничения, по его мнению, приведут к полному краху европейской промышленности.

Ранее МИД Финляндии заявил о необходимости снизить «потолок» цен на нефть из РФ.