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FT заявляет, что Россия и США работают над перезапуском «Северного потока – 2»

FT утверждает, что друг Путина в ФРГ работает над планом запуска «Севпотока»
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РИА Новости

Маттиас Варниг ,«близкий друг» президента России Владимира Путина, разрабатывает проект по перезапуску «Северного потока – 2». Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Financial Times.

«Близкий друг Владимира Путина разрабатывает проект перезапуска российского газопровода «Северный поток – 2» в Европу при поддержке американских инвесторов», — говорится в сообщении издания.

По словам источников издания, усилия по заключению сделки были предприняты Маттиасом Варнигом, бывшим сотрудником Штази в Восточной Германии, который до 2023 года руководил материнской компанией Nord Stream, как утверждается, «в интересах газового гиганта «Газпром»».

Как отметили источники FT, план Варнига включал в себя работу с командой новой администрации президента США через американских бизнесменов в рамках закулисных усилий по содействию прекращению конфликта на Украине. Речь также, пишет издание, идет об углублении экономических связей России и США.

В США, сообщает британская газета, знают об инициативе по привлечению американских инвесторов и рассматривают ее как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой.

При этом высокопоставленным чиновникам из Европы стало известно об обсуждении проекта по «Северному потоку – 2» в последние недели. Источники заявили, что лидеры нескольких европейских стран «обеспокоены и обсуждали этот вопрос».

До этого немецкий политик Ральф Нимайер заявлял, что Германия может избежать продажи газопровода «Северный поток – 2», если национализирует сам газопровод и его инфраструктуру на своей территории.

Ранее в Германии заявили о необходимости снятия санкций против России.

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