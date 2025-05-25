Zeit: премьер Саксонии призвал возобновить диалог с РФ через «Северные потоки»

Премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер предложил использовать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в качестве инструментов для возобновления диалога с Россией. Об этом пишет издание Die Zeit.

«Северный поток» — это потенциальное открытие для разговора с Россией», — сказал политик.

По словам Кречмера, Европа нуждается в возобновлении диалога с Россией, и восстановление работы «Северных потоков» может стать первым шагом на этом пути.

Он отметил, что поставки российского газа через трубопроводы могли бы покрывать 20% потребностей Германии, что позитивно бы сказалось на немецкой экономике.

Накануне сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц «активно поддерживает» предложенный ЕС запрет на эксплуатацию «Северных потоков», чтобы помешать России и США возобновить газовое сообщение РФ с Европой.

В марте издание Financial Times писало, что Маттиас Варниг, «близкий друг» президента России Владимира Путина, разрабатывает проект по перезапуску «Северного потока – 2».

Как отметили источники FT, план Варнига включал в себя работу с командой новой администрации президента США через американских бизнесменов в рамках закулисных усилий по содействию прекращению конфликта на Украине.

Ранее в ФРГ рассказали, что Шредер по-прежнему позитивно отзывается о «Северном потоке».