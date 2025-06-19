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Путин оценил потери украинской стороны

Путин: потери Киева на поле боя превышают уровень мобилизации
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины на поле боя превышают уровень мобилизации. Об этом он рассказал в рамках встречи с представителями информагентств, трансляцию которой ведет платформа «Смотрим».

Он подчеркнул, что из-за этой ситуации Россия согласна, что нужно сесть и договариваться.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступления российского лидера.

До этого объяснил, в чем заключается демилитаризация Украины.

После начала спецоперации на Украине президент РФ сообщил, что ее целями являются защита мирного населения Донбасса, признание Киевом Донецкой и Луганской народных республик и российского суверенитета над Крымом. Он также обращал внимание на необходимость демилитаризации и денацификации Украины и обеспечение ее нейтрального и безъядерного статуса. Впоследствии российская сторона в качестве условий для урегулирования также называла обеспечение прав русскоязычных граждан и вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов.

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским.

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