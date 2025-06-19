Путин раскрыл суть демилитаризации Украины

Президент РФ Владимир Путин во время общения с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума объяснил, в чем заключается демилитаризация Украины.

«Демилитаризация Украины заключается в том, чтобы лишить ее вооруженных сил, которые в будущем могли бы угрожать РФ и народу России», — сказал политик.

Он добавил, что Россия будет добиваться поставленных в ходе СВО целей.

После начала спецоперации на Украине президент РФ сообщил, что ее целями являются защита мирного населения Донбасса, признание Киевом Донецкой и Луганской народных республик и российского суверенитета над Крымом. Он также обращал внимание на необходимость демилитаризации и денацификации Украины и обеспечение ее нейтрального и безъядерного статуса. Впоследствии российская сторона в качестве условий для урегулирования также называла обеспечение прав русскоязычных граждан и вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов.

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским.