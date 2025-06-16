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В Кремле рассказали, останется ли Стамбул площадкой для переговоров России и Украины

Песков о Стамбуле: речи о выборе другой площадки для переговоров не было
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Александр Рюмин/РИА Новости

Конкретной даты проведения нового раунда российско-украинских переговоров нет, Стамбул останется переговорной площадкой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Пока не заходило речи о том, чтобы выбрать какую-то иную площадку», — сказал Песков журналистам.

Комментируя сообщения о готовности Россия продолжить контакты с Украиной после 22 июня, он заявил, что «такой временной срок озвучивался», однако точной даты продолжения переговоров пока нет

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом ранее заявил, что Москва готова продолжить переговоры с украинской стороной после этой даты.

15 июня РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщило, что Турция ждет конкретики от России и Украины по срокам очередного раунда переговоров.

Ранее Эрдоган высказался о встрече Путина, Трампа и Зеленского в Турции.

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