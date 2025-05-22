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Канцлер Германии заявил о готовности защитить Литву

Канцлер ФРГ Мерц сравнил защиту Вильнюса с обороной Берлина
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Friedrich Merz/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что безопасность Литвы имеет для ФРГ такое же значение, как и защита собственных рубежей. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Мерца, безопасность страны начинается не у ее границ, а там, где союзники вынуждены ее отстаивать. Он подчеркнул, что защита Литвы напрямую связана с безопасностью Германии, поэтому оборона Вильнюса означает и защиту Берлина.

Также на встрече в Литве Мерц заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине находится на начальной стадии и эти усилия могут продолжаться месяцами. Канцлер подчеркнул, что у него нет иллюзий относительно быстрого достижения прекращения огня между Россией и Украиной.

До этого агентство Bloomberg писало, что Германия нарастит численность танковой бригады на территории Литвы ради сдерживания России. По его данным, ФРГ намерена завершить формирование бригады к концу 2027 года и ее численность состава будет достигать порядка 5000 человек в Литве.

Ранее в бундестаге назвали появление танковой бригады ФРГ в Литве сигналом для Путина.

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