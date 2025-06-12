В ФРГ заявили, что не видят причин для диалога с Россией

Глава МИД ФРГ заявил, что не видит оснований для прямого диалога с Лавровым

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не видит оснований для проведения прямых контактов со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, несмотря на инициативу ряда ведущих политиков Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о диалоге с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент я не вижу повода или возможности для дальнейших переговоров», — заявил он на встрече министров иностранных дел в формате »Веймар плюс» в Риме.

Вадефуль добавил, что, если бы такие переговоры состоялись, Германия «всегда бы делала это совместно с европейскими партнерами». В такого рода форматах ФРГ, по словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, «конечно, всегда готова к переговорам».

До этого журнал Stern, ссылаясь на опубликованный СДПГ манифест, сообщил, что несколько влиятельных политиков из социал-демократов призвали канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его кабинет к началу переговоров с Россией и отказу от размещения американских ракет на немецкой территории.

Ранее в Германии прокомментировали разворот СДПГ в сторону России.