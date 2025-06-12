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В ФРГ заявили, что не видят причин для диалога с Россией

Глава МИД ФРГ заявил, что не видит оснований для прямого диалога с Лавровым
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Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не видит оснований для проведения прямых контактов со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, несмотря на инициативу ряда ведущих политиков Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о диалоге с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент я не вижу повода или возможности для дальнейших переговоров», — заявил он на встрече министров иностранных дел в формате »Веймар плюс» в Риме.

Вадефуль добавил, что, если бы такие переговоры состоялись, Германия «всегда бы делала это совместно с европейскими партнерами». В такого рода форматах ФРГ, по словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, «конечно, всегда готова к переговорам».

До этого журнал Stern, ссылаясь на опубликованный СДПГ манифест, сообщил, что несколько влиятельных политиков из социал-демократов призвали канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его кабинет к началу переговоров с Россией и отказу от размещения американских ракет на немецкой территории.

Ранее в Германии прокомментировали разворот СДПГ в сторону России.

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