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Песков высказался о санкциях против Чубайса и дочери Ельцина

Песков: ограничения против Чубайса доказывают бесполезность санкций Запада
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Maxim Shemetov/Reuters

Ограничения, введенные в отношении экс-главы Роснано Анатолия Чубайса и дочери первого президента РФ Бориса Ельцина, доказывают абсолютную бесполезность санкций Запада. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Зарубин обратил внимание на то, что дочь Ельцина Татьяна Юмашева, а также Чубайс были для западного мира «неким оплотом демократии в России». По словам журналиста, Запад сам так их называл и удивился, что теперь против них введены санкции.

«Это самое красноречивое доказательство того, что эти санкции они не обоснованы, они не законны и абсолютно бесполезны», — сказал Песков в ответ.

17 июня власти Канады объявили о введении санкций против бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы. Также в обновленный санкционный список попал и ее нынешний муж — бизнесмен Артур Очеретный.

Кроме того, рестрикции коснулись дальних родственников главы государства — Михаила Путина и Михаила Шеломова. Под ограничения также попали дочь Ельцина Татьяна Юмашева и ее третий муж Валентин Юмашев.

18 июня стало известно, что Канада ввела санкции против Анатолия Чубайса.

Ранее Путин раскрыл число санкций, введенных против России.

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