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Нарышкин оценил ситуацию на Ближнем Востоке как критическую

Глава СВР Нарышкин назвал критической ситуацию между Ираном и Израилем
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация является критической. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его слова приводит ТАСС.

«Ситуация критическая. Мы в контакте с представителями и одной, и другой стороны конфликта, с представителями соответствующих специальных, разведывательных служб и Ирана, и Израиля», — сказал глава СВР.

14 июня президент России Владимир Путин в разговоре с иранским лидером Масудом Пезешкианом заявил, что Москва осуждает атаки Израиля на Иран. Глава государства отметил, что Израиль нарушил Устав ООН и международное право, в то время как российская сторона всячески поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем.

Путин подчеркнул, что Россия и дальше будет способствовать деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Тем временем президент США Дональд Трамп выразил поддержку Израилю, потребовав от Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома подчеркнул, что не хотел бы задействовать американских военных для решения конфликта на Ближнем Востоке, однако терпение Вашингтона подходит к концу.

Ранее Захарова предупредила об угрозе ядерной эскалации на Ближнем Востоке.

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