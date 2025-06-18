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Захарова предупредила об угрозе ядерной эскалации на Ближнем Востоке

Захарова об ударах по ядерным объектам Ирана: мы в миллиметрах от катастрофы
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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Мир находится «в миллиметрах» от катастрофы. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя на площадке ПМЭФ-2025 угрозу ядерной эскалации на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости.

«Мы [находимся] в миллиметрах от катастрофы, удары по ядерной инфраструктуре Ирана наносятся каждый день», — подчеркнула Захарова.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковав ядерные и военные объекты на территории Ирана. ЦАХАЛ ударил по инфраструктуре, связанной с разработкой ядерного оружия, а также по местам размещения иранских генералов.

18 июня вице-президент страны, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что несмотря на продолжающиеся атаки Израиля, ситуация на иранских ядерных объектах остается «хорошей».

До этого в США оценили способность Израиля уничтожить ядерную программу Ирана. По данным источников телеканала CNN, в администрации американского президента признают, что без помощи Штатов Израиль не сможет сделать этого.

В разведке США считают, что удары Израиля хоть и нанесли серьезные повреждения объектам, но лишь отсрочили развитие иранской ядерной программы на несколько месяцев.

Ранее Жириновский предсказал страшную развязку конфликта между Ираном и Израилем.

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