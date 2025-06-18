Китай заподозрили в помощи Ирану

Китай тайно поставил транспортные самолеты Ирану на фоне обострения конфликта с Израилем. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

По данным издания, в Иран прибыли два «таинственных» транспортных самолета, один из которых вылетел из Шанхая. Сообщается, что самолеты после вылета отправлялись на запад через север Китая, пересекали Казахстан, пролетали Узбекистан и Туркменистан и исчезали с радаров у границ Ирана, после чего уже не попадали в Люксембург, который указывался как их пункт назначения.

До этого Китай обвинил президента США Дональда Трампа в «подливании масла» в огонь конфликта Израиля и Ирана. В настоящее время США рассматривают возможность присоединения к ирано-израильскому конфликту.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Китай выступил против посягательств на суверенитет и безопасность Ирана.