Китай обвинил Трампа в «подливании масла» в огонь конфликта Израиля и Ирана

МИД КНР: угрозы и усиление давления на Иран лишь усугубят и расширят конфликт

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что «подливание масла в огонь» конфликта между Израилем и Ирана, а также угрозы и усиление давления приведут лишь к эскалации событий. Так он прокомментировал последние высказывания президента США Дональда Трампа относительно конфликта, пишет Al Jazeera.

«Разжигание огня, подливание масла в огонь, угрозы и усиление давления не будут способствовать деэскалации ситуации, а лишь усугубят и расширят конфликт», — сказал Го Цзякунь.

До этого Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты жестко ответят Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее в США заявили, что Трамп склоняется к вмешательству в конфликт Израиля и Ирана.