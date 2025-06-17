Шойгу анонсировал возобновление авиасообщения между РФ и КНДР

Шойгу: из РФ в КНДР вскоре может полететь первый за 30 лет самолет

В ближайшее время может быть запущено авиасообщение между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Такую надежду выразил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«Надеюсь, что в ближайшее время полетит и первый самолет, которые не летали более 30 лет», — сказал чиновник.

17 июня Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина прибыл в столицу КНДР Пхеньян. Он планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы обсудить договоренности, достигнутые в начале июня.

Предыдущий визит Шойгу в КНДР состоялся в начале июня.

До этого Северную Корею посетил Владимир Путин. Вместе с Ким Чен Ыном они подписали соглашение о начале всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.

Переговоры проходили в резиденции «Кымсусан» в расширенном составе с участием делегаций стран, публичная часть беседы длилась полтора часа. На встрече в том числе присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России.