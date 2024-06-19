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Завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе

Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры в широком составе спустя полтора часа

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в широком составе завершились, они продлились чуть более 1,5 часа. Об этом сообщает РИА Новости.

После кратких вступительных заявлений лидеры двух продолжили общение в закрытом для СМИ формате.

В ходе публичной встречи, глава КНДР, в частности, отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Город к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Почетного гостя встречал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности.

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