РФ и Украина завершили этап репатриации тел в рамках договоренностей в Стамбуле

Россия передала Украине тела еще 1245 погибших украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба украинского координационного штаба по обращению с военнопленными.

«Сегодня состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. На Украину возвращено еще 1245 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим. Таким образом, Украина получила 6057 тел в рамках стамбульских договоренностей», — сказано в сообщении штаба.

14 июня агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российской переговорной группе сообщило, что украинская сторона 14 июня не передала России ни одного тела российских военнослужащих в ответ на передачу Киеву еще 1,2 тысячи тел украинских бойцов.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

11 июня помощник президента России Владимир Мединский сообщил о начале передачи тел погибших солдат в соответствии со «стамбульскими договоренностями». По его словам, украинской стороне Россия передала 1212 тел солдат ВСУ. Украина же вернула РФ 27 погибших бойцов.

Ранее Путин рассказал Трампу о ходе обмена пленными с Украиной.