На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции высказались о переговорах России и Украины в Стамбуле

РИА: Турция ожидает, что переговоры по Украине в Стамбуле не будут прерваны
close
Александр Рюмин/РИА Новости

Турция ожидает, что переговоры России и Украины в Стамбуле не будет прерваны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы рассчитаем и очень хотим, чтобы этот процесс не был прерван. <...> Дату и место согласуют стороны», — сказал собеседник агентства.

До этого президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что РФ готова продолжить переговоры с украинской стороны.

2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Во время нее стороны обменялись своими вариантами меморандума об условиях прекращения огня.

После него турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет организовать саммит в Стамбуле или в Анкаре на уровне лидеров с участием Путина, Трампа и Зеленского.

Ранее в Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России с США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами