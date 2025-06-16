В Турции высказались о переговорах России и Украины в Стамбуле

РИА: Турция ожидает, что переговоры по Украине в Стамбуле не будут прерваны

Турция ожидает, что переговоры России и Украины в Стамбуле не будет прерваны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы рассчитаем и очень хотим, чтобы этот процесс не был прерван. <...> Дату и место согласуют стороны», — сказал собеседник агентства.

До этого президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что РФ готова продолжить переговоры с украинской стороны.

2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Во время нее стороны обменялись своими вариантами меморандума об условиях прекращения огня.

После него турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет организовать саммит в Стамбуле или в Анкаре на уровне лидеров с участием Путина, Трампа и Зеленского.

Ранее в Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России с США.